PADOVA - Fino all’Epifania stop al blocco per le auto più inquinati, ma è polemica tra Gallani e Ascom. Da oggi si entra nel periodo di sospensione delle limitazioni del traffico, previsto dall’ordinanza firmata ad ottobre dal sindaco Sergio Giordani. La sospensione è prevista salvo in caso di concentrazioni di Pm10 tali da attivare il livello rosso: se il bollettino Arpav del 26 dicembre indicherà rosso, le limitazioni alla circolazione verranno ripristinate a partire dal 27 dicembre. Non è invece sospesa l’ordinanza che riguarda gli impianti termici.