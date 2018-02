Idraulico va al lavoro a Padova e sparisce, il figlio: «Aiutatemi»

di Marina Lucchin

PADOVA - Da due giorni, idraulico di, non fa ritorno a casa dalla moglie, che hanno lanciato un disperato appello: «Se qualcuno anche solo pensa di averlo visto o abbia qualsiasi informazione ce lo faccia sapere per favore». L’ultima cella agganciata dal telefonino dell’artigiano, venerdì mattina, risulta essere aI familiari hanno cercato di chiamarlo più volte, ma dalle 21 di quel giorno il cellulare è spento. La moglie si è rivolta ai carabinieri di Rosà, in provincia di Vicenza, per presentare la denuncia di scomparsa, mentre il figlio Davide cerca disperatamente l’aiuto degli utenti sui. «Mio marito da quasi vent’anni è un artigiano idraulico con laboratorio in casa - spiega la donna - Lavora prevalentemente da privati e si sposta su un furgone, senza scritte, ammaccato sulle fiancate, targato EX082XJ. Venerdì mattina è se n’è andato a lavorare su questo mezzo con i suoi attrezzi e non è più tornato».