Terza corsia dell'autostrada A13, scatta la procedura per gli espropri

di Gabriele Pipia

PADOVA - In questo mese di febbraio, ad aprile è prevista la Conferenza dei Servizi nazionale per il via libera al progetto. Il cronoprogramma prevede che i lavori partano alla fine del prossimo anno e siano completati in tre anni. Alla fine del 2021, dunque,. Stiamo quindi entrando nella fase decisiva per quanto riguarda il piano di ampliamento dell’autostrada A13 Bologna-Padova: esiste già un piano definitivo che presto potrebbe diventare esecutivo, soddisfacendo così l’esigenza di allargare una carreggiata spesso congestionata per via di un traffico in costante aumento. La società “Autostrade per l’Italia Spa”, che gestisce oltre il 50% della rete autostradale italiana, ha già messo nero su bianco tutti i dettagli.