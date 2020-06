Operai di un cantiere sentono uno strano odore: nella casa vicina trovato cadavere decomposto

PADOVA - Questa mattina la polizia di Padova è intervenuta in via Guicciardini per il decesso di Bernardo Arcese nato nel 1940 ad Arce (FR), il cui corpo era in avanzato stato di decomposizione. L’uomo abitava da solo e non aveva familiari, gli operai di un cantiere limitrofo hanno segnalato ad una pattuglia che perlustrava la zona uno strano odore proveniente dall’abitazione. La pattuglia ha fatto accesso all’interno trovando il cadavere in terra. Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA