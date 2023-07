PADOVA - In arrivo due nuove strutture di vendita a Padova in via Sarpi. In questi giorni nell'area tra via Sarpi e via Belfiore si sta procedendo alla demolizione di alcuni fabbricati da tempo dismessi, con l'obiettivo di procedere poi ad una ricostruzione grazie ad un progetto che consentirà una generale riqualificazione dell'area. Si tratta di un'area di circa 3.300 metri quadri dove sono presenti strutture con destinazione commerciale che hanno perso la loro funzione, andando di conseguenza incontro ad un progressivo abbandono e ad un inevitabile degrado. I proprietari dell'area hanno presentato al Comune un progetto che prevede la costruzione di un fabbricato con la stessa cubatura ora presente che avrà destinazione d'uso commerciale non alimentare, con due strutture di vendita di 500 metri quadri.

I dettagli

Nello specifico il progetto prevede la messa in sicurezza dell'area da un punto di vista ambientale con la rimozione di eventuali agenti inquinanti e la successiva costruzione di un edificio dal basso impatto energetico alimentato con fonti rinnovabili e con un tetto verde che avrà una superficie di 1400 metri quadri e sarà alto 4,30 metri per un totale di 6.020 metri cubi che sarà appunto suddiviso in due unità. Grazie a questi lavori e in considerazione dei futuri interventi nell'area limitrofa, di proprietà degli stessi soggetti privati, verrà effettuata una generale riqualificazione dell'area con interventi sia lungo via Sarpi che via Belfiore, in una zona particolarmente carente di aree pedonali, marciapiedi e di parcheggi, con la realizzazione anche di nuovi 35 posti auto.

L'iter

Dal punto di vista urbanistico non sono necessarie varianti, in quanto le destinazioni d'uso di progetto sono già consentite, essendo gli edifici oggi esistenti sull'area già a destinazione commerciale. Con questa operazione il Comune entra in possesso di una superficie verde di circa 430 metri quadri sul lato delle mura e di parte di via Belfiore. «Abbiamo gestito questa operazione di riqualificazione in dialogo con i privati privilegiando l'insediamento di strutture di vendita non alimentari e di dimensioni medio piccole - ha commentato ieri l'assessore all'Edilizia privata Antonio Bressa - Là dove c'erano solo capannoni in disuso, ora sorgerà una moderna struttura realizzata secondo moderni standard ambientali tra cui il tetto verde e un impianto fotovoltaico. I volumi sono gli stessi di prima ma redistribuiti in modo da lasciare spazio a un'area parcheggio drenante, a nuovi alberi e a una migliore viabilità interna. In più quest'intervento, sommato a quello che verrà presto realizzato anche nell'area a fianco, porterà ad acquisire da parte del Comune una vasta area verde che permetterà di proseguire la valorizzazione del parco delle mura. È un altro tassello della città che cambia con strutture moderne e più attenzione ad ambiente e qualità urbana». Continua dunque la trasformazione urbanistica di un'area che in passato ha avuto una vocazione prettamente industriale e che ora, dopo una serie di dismissione, sta accogliendo sempre più attività legate al commercio e ai servizi. Il questo senso va per esempio la realizzazione di ben due supermercati Rossetto ed Eurospin proprio ai piedi del cavalcavia Dalmazia Sarpi. Lo stesso discorso vale per il Conad di via Ostiala Gallenia. A contribuire al rilancio della zona è stata anche la chiusura del passaggio a livello di via Bezzecca che ha decongestionato dalle auto una delle strade più trafficate dell'intera città. L'operazione è stata resa possibile grazie alla realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di via Montà.