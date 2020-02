Chiedono l'elemosina in strada, nel camper lasciano i 3 figli piccoli: denunciati

PADOVA - Chiedere l'elemosina ai passanti costa ad una coppia di nomadi una denuncia per abbandono di minori. L'inconsueta denuncia è scattata per due italiani senza dimora di 34 e 36 anni a San Martino di Lupari. I due sono stati notati dai carabinieri mentre fermavano i passanti per chiedere offerte.



I militari hanno proceduto all'identificazione della coppia, ma quando hanno chiesto ai due nomadi di accompagnarli a vedere dove avevano parcheggiato il camper, si sono accorti che all'interno si trovavano, da soli, i tre figli di 11 anni, 6 anni e tre mesi.



Immediata la denuncia a carico dei due per abbandono di minori.