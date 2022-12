"Naviganti di frodo": quattro giovani amici e mille avventure nel libro di Maurizio Crema

BATTAGLIA TERME - "Naviganti di frodo", l'ultimo libro del giornalista del Gazzettino Maurizio Crema, approda in biblioteca comunale a Battaglia Terme. L'appuntamento è per domani, 2 dicembre, alle ore 17,30 nella biblioteca "C. Marchesi" di piazza della Libertà. Il libro, edito da Risfoglia, è la storia di una profonda amicizia: tre adolescenti veneziani di buona famiglia, Alvise, Silvia e Daniele decidono di affrontare un avventuroso viaggio in barca attraverso l’Adriatico; durante la prima tappa conoscono Emir, una ragazza albanese loro coetanea. Emir è partita dall’Albania alla ricerca di un futuro, ma contro la sua volontà viene condotta a Venezia e lì costretta a prostituirsi; riesce però a fuggire dall’uomo che la sfruttava e viene salvata dai tre ragazzi che la prendono a bordo. Lì inizia la loro avventura e nasce il profondo legame che li unirà per sempre.