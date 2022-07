Ucraina, in mostra i disegni dei bambini degli orfanatrofi di Vinnycja

PADOVA - Dolore, speranza e paura: i disegni in mostra al Centro Culturale San Gaetano di Padova danno voce ai piccoli ucraini degli orfanatrofi di Vinnycja nell’Ucraina centrale.

Sono loro che raccontano quello che sentono, le angosce per la vita a cui la guerra li ha costretti. I disegni sono stati inviati dai ragazzi all’associazione SOS Bambino International Adoption di Vicenza, come ringraziamento per gli aiuti ricevuti, vestiti, cibo, materiali sanitari, medicine.

L’associazione SOS Bambino International Adoption e il Comune di Padova hanno voluto questa mostra per fare arrivare la voce di bambine e bambini ucraini a più persone possibili. Per testimoniare l’orrore della guerra e le ferite che lascia nel cuore e nella mente di bambini e ragazzi. Commentano e interpretano i sentimenti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti le parole di scrittori e scrittrici che hanno realizzato per la mostra “didascalie d’autore e d’autrice”. Accanto ai disegni, ci sono quindi le riflessioni di scrittrici e scrittori: Chiara Briani, Matteo Bussola, Emanuela Canepa, Silvia Gorgi, Giovanni Montanaro, Antonella Sbuelz, Matteo Strukul e Matteo Righetto.

Sottolinea l’assessora al Sociale, Margherita Colonnello: “La mostra è un'occasione di riflessione per tutta la cittadinanza. In Ucraina la guerra continua ancora oggi e, con essa, continuano le sofferenze delle persone ucraine. A pagare lo scotto dello scontro sono, come al solito, i più deboli: anziani e, soprattutto, bambini. I loro ricordi rimarranno per sempre segnati dai fatti di questo 2022: è nostro dovere capire i loro pensieri di oggi e farcene carico come cittadine e cittadini consapevoli e attivi. A partire dall'empatia nei confronti delle vittime, costruiamo un pensiero di pace”.