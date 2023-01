LIMENA - Un malore improvviso l'ha colto sabato sera mentre era impegnato a sistemare gli spogliatoi nel campo da calcio di via Bortoletto. È morto così Roberto Libero, 70 anni, dirigente dell'Associazione sportiva dilettantistica Limena a cui da sempre dedicava il suo tempo. Se n'è andato facendo quello che da anni lo impegnava sette giorni su sette, stando vicino ai suoi ragazzi.

Berto, così era chiamato da tutti, era un punto fermo per l'associazione di calcio, da sempre attivo nel gruppo sportivo per far crescere i ragazzi e assicurare che tutto funzionasse per il meglio. Era lui che guidava il pulmino della prima squadra, sempre presente in campo, ai tornei, alle manifestazioni e agli eventi dove protagonisti erano l'Asd Limena e i suoi ragazzi. E lui li conosceva tutti, dai più piccoli fino agli esordienti. Un amico per le famiglie, un punto fermo per chi crede nello sport.

E anche sabato aveva fatto tutto quello che era necessario per la giornata di ripresa del campionato di calcio. Aveva accompagnato la prima squadra a Monteviale, nel vicentino, per la partita e poi era tornato a Limena. Nel campo di via Bortoletto c'erano stati i giovanissimi e così, verso sera, come era solito fare, era passato a sistemare gli spogliatoi. Quell'ultimo giro nel campo per assicurarsi che tutto fosse in ordine, il passaggio negli spogliatoi dove purtroppo è stato colto dal malore. A trovarlo riverso a terra, ormai privo di vita, è stata la moglie che non vedendolo rincasare è andata a cercarlo. Il campo dista pochi passi dall'abitazione, era sicura che si fosse intrattenuto lì per le ultime chiacchiere. Inutili sono stati i soccorsi, per Berto non c'è stato nulla da fare.

VUOTO IMMENSO

«La sua improvvisa morte lascia un immenso vuoto - ha detto Devis Ceccato, presidente dall'Asd Limena - Berto c'è sempre stato, si dedicava con passione e amore alla società e ai ragazzi, non mancava di accoglierli con il sorriso, una parola buona e di mettersi al loro fianco. Il campo da calcio era come casa sua». «Oggi abbiamo perso un amico e sarà veramente difficile non vederti più in campo, alle feste e ai tornei. Grazie di tutto, grazie per aver condiviso con noi i nostri valori, e grazie per essere stato un modello. Sei stata una persona speciale, unica e irripetibile, uomo di spirito e di compagnia, sempre pronto a regalare sorrisi e parole di conforto. Sarai insostituibile! Ci mancherai molto ma terremo vivo il tuo ricordo e giocheremo per te» ha scritto l'Asd Limena.

In queste ore è la società sportiva che si sta occupando di organizzare i funerali, in segno di riconoscenza per quanto fatto da Berto in tutti questi anni. I funerali si terranno giovedì pomeriggio alle 15 in chiesa a Limena.