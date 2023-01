Malore improvviso, Anna Maione morta a 15 anni per un aneurisma cerebrale: era una promessa del volley

Anna Maione è morta a 15 anni, stroncata da un malore improvviso. È stata colpita da un aneurisma cerebrale che l'ha uccisa in pochi istanti. Inutile la corsa in ospedale, i medici del Bambino Gesù non hanno potuto salvarla.

L'addio del papà

Ad avvertire i genitori è stata la sorella più piccola, con cui stava guardando un video in cameretta. «Correte, Anna si sente male», ha urlato. Annina, come la chiamava il papà, originaria di Lanuvio e studentessa presso il Liceo scientifico Ramadu di Cisterna, era una piccola promessa del volley. Giocava con l'Asd Pianeta Volley di Aprilia: la sua ultima partita l' aveva disputata solo due giorni prima.

«Il mio angelo non c'è più - non si dà pace il padre Giuseppe Maione, carabiniere per 20 anni presso la compagnia di Velletri e oggi in servizio come esperto informatico presso il comando generale dell'Arma di Roma - il giorno dopo il ricovero in ospedale è volata tra le braccia del Signore, la nostra Annina, il nostro orgoglio, è stata strappata alla vita così giovane».