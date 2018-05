Molesta l'alunna di soli 12 anni durante il doposcuola: prof condannato

di Marco Aldighieri

PADOVA - Unadi solidi quelsi fidava. Invece lui,di via Santonini, si è trasformato in un. E durante una lezione hanelle parti intime la ragazzina. Accusato di violenza sessuale, ieri mattina davanti al Gup Mariella Fino in rito abbreviato, è statoa un anno e due mesi. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, aveva chiesto un anno e otto mesi di condanna. Il 43enne dovrà risarcire la giovane vittima e sua madre con 5 mila euro.L'episodio risale al 14 settembre del 2015 nel centro Il Melograno. La dodicenne, ancora una bambina, era in classe con altri compagni e il professore Flora li stava aiutando a fare i compiti, era il suo primo e unico giorno di lavoro. Alla casa del fanciullo infatti viene organizzato una sorta di, per permetter ai piccoli allievi con famiglie seguite dai Servizi sociali di avere un supporto. La scolara ha chiesto al docente di avere una spiegazione su un problema di matematica, e Duilio Flora le si è avvicinato...