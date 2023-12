SANT’ELENA (PADOVA) - Offese pesanti, minacce con il coltello, tentativi di sfondare la porta di casa. Ricerca esasperata di giustizia sommaria. Dal 22 dicembre un commerciante di 51 anni di Sant’Elena d’Este vive nell’incubo di essere ucciso. La vittima vive da dodici anni con una donna che ha avuto figli da una precedente relazione. L’ex compagno proprio negli ultimi giorni ha cominciato a palesare comportamenti violenti nei confronti del nuovo convivente della mamma dei suoi figli. Non è dato sapere cosa abbia scatenato la sua rivalsa, sta di fatto che il quadro della vicenda è tenuto sotto stretta osservazione dai carabinieri.

L’AGGRESSIONE

Per Santo Stefano la situazione ha rischiato di degenerare. L’ex convivente si è presentato al bar chiedendo dove fosse il commerciante. Voleva ucciderlo, si è mostrato in uno stato di alterazione psicofisica evidente. Tra le mani anche un coltellaccio da cucina. Insomma, uno scenario tutt’altro che rassicurante. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri della Compagnia di Este e nella tarda serata di martedì i militari dell’Arma sono intervenuti e hanno arrestato l’esagitato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la nottata nella cella di sicurezza della caserma ieri mattina è stato processato per direttissima. Ebbene, il giudice del tribunale di Rovigo ha convalidato l’arresto con immediata scarcerazione dell’indagato e la misura restrittiva dell’obbligo di firma.

IL RACCONTO

«Sto vivendo un incubo - ha raccontato ieri la vittima delle minacce - questo signore che ora mi vuole morto fino a poco tempo fa mi salutava cordialmente per strada. Siamo legati dal fatto che è il padre dei figli della mia compagna, tuttavia sono passati già oltre dieci anni e fino ad ora non aveva mai dato segnali di squilibrio». Il commerciante è entrato nello specifico delle minacce: «L’altra sera ha preso a calci la porta d’ingresso di casa mia, ha urlato frasi senza senso, mi ha minacciato di morte e ha proferito parole poco eleganti nei confronti della mia compagna. Chiedo aiuto alle istituzioni prima che possa accadere qualcosa di grave». I carabinieri della Compagnia di Este stanno monitorando la vicenda con la massima attenzione. La vittima delle minacce e la sua attuale compagna saranno tenuti sotto stretta osservazione in modo tale che siano tutelati e non si ripetano più situazioni spiacevoli e pericolose per la loro incolumità. Nel piccolo centro di Sant’Elena questa situazione è nota a tutti. La gente conosce alla perfezione sia la vittima, la sua famiglia e la persona che in questo momento sta cercando una sua personale vendetta. L’auspicio di tutti è che la vicenda possa quanto prima rientrare per garantire a tutti la giusta serenità ed evitare che possano verificarsi situazioni di oggettivo pericolo.