Salvini al Geox con Zaia e Ghedina, le sardine protestano al Portello

PADOVA - Matteo Salvini al Gran Teatro Geox e le sardine al Portello. Quella di oggi sarà una giornata decisamente intensa per la politica padovana. Alle 18 e 30, infatti, al Gran teatro Geox di corso Australia arriverà il leader della Lega. Ad accompagnare Matteo Salvini ci saranno il governatore Luca Zaia e l'ex ministro Lorenzo Fontana. L'incontro, che si concentrerà soprattutto su questioni legate al mondo vitivinicolo, del turismo, dell'Università e dello sport, vedrà partecipazione, tra gli altri, del campione di sci alpino Kristian Ghedina.



Sempre alle 18.30, ma in piazza Portello, si sono date appuntamento, per protestare contro la presenza dell'ex ministro dell'Interno in città, le sardine padovane. Ad aderire all'evento sono anche l'attore Andrea Pennacchi e il cantautore Giorgio Gobbo. «Saremo in tante, saremo colorate, saremo decise e belle strette, ma di questi tempi è meglio stringersi che perdersi. Non credete? spiegano le sardine - quando Salvini inizierà il suo show, noi saremo lì fuori, , in mezzo alla gente, ci stringeremo fino a soffocare per far arrivare un segnale forte e chiaro: noi siamo in tanti e siamo veri, e voi?». «Padova non ha bisogno della politica dei citofoni, del bullismo sui social, della propaganda costruita sulle bugie, fatta a spese dei più deboli. Abbiamo un'altra idea di politica, partecipata ed inclusiva, con parole d'ordine di speranza, non di odio aggiungono gli organizzatori dell'evento - Per questo lanciamo un flash-mob nella nostra Padova».

Al.Rod. Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA