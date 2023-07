PADOVA - Importanti risultati per i master del Bo: ad un anno dal diploma l’82,3% di chi ha seguito i corsi di studio, di perfezionamento scientifico e di alta formazione dell’Ateneo trova impiego con retribuzione media di 1.823 euro. I master sono percorsi di studio post-laurea che sviluppano ed ampliano le conoscenze acquisite all’università, traducendole in competenze professionali. Esistono master di primo livello che possono essere conseguiti dopo una laurea triennale e di secondo livello, a cui si accede solo dopo la magistrale.



L’OFFERTA

Ad oggi questi percorsi sono sempre più richiesti dalle aziende, e a Palazzo Bo ne sono pienamente consapevoli: «La nostra offerta ha come obiettivo individuare, e quindi così anticipare, le esigenze di un mercato del lavoro in rapido cambiamento – afferma Marta Ghisi, delegata ai Master del Bo – I dati confermano la bontà delle scelte effettuate: siamo attrattivi, diplomate e diplomati sono molto soddisfatti del loro percorso di studi, che valutano efficace per il loro lavoro. Possiamo dire che i nostri master mantengono le promesse e soddisfano le aspettative di chi li frequenta. Questi risultati ci permettono di valutare costantemente l’efficacia dei nostri master, e sono per noi sempre un punto di partenza, per continuare a migliorarci, e non di arrivo».



LE POSSIBILITÁ

L’Università di Padova ad oggi offre la possibilità di seguire 111 master, 42 di primo e 69 di secondo livello. Uno degli atenei italiani con il più ampio ventaglio di scelta. Tra questi, 24 sono i nuovi master che vengono proposti per la prima volta quest’anno, a cui ci si potrà preiscrivere fino al 6 ottobre. Basta sfogliare queste 24 nuove proposte per accorgersi di quanto il Bo cerchi di stare al passo con i tempi: dalle tecnologie sostenibili dei materiali per le industrie alla riabilitazione e benessere in ambiente termale, dallo studio di metaverso e informatica giuridica alla psicologia scolastica. Sono solo alcuni dei temi attuali che gli studenti potranno approfondire a Padova dopo aver conseguito la laurea.



L’ATTRAZIONE

Da uno studio condotto dal consorzio interuniversitario Almalaurea emerge come Padova sia uno degli atenei più attrattivi d’Italia. Basti pensare che due diplomati su tre ai master patavini, circa il 62%, hanno conseguito la laurea in altri atenei italiani e il 4% all’estero. Vengono a Padova per completare il loro percorso di formazione e trovano lavoro in brevissimo tempo: il tasso di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo è dell’82,3 % (79,7% con master di primo livello e 84,9% con il secondo livello), ad un’età media di 34,6 anni (32,4 anni per il primo livello e 36,6 anni per il secondo livello).

Gli studenti a fine master sostengono che le conoscenze apprese nel corso del master siano state fondamentali per il loro futuro professionale, l’opinione positiva è fornita dal 92% dei diplomati. Il 62,3% di occupati alla fine del master prosegue l’attività intrapresa prima del conseguimento del master, ma con una consapevolezza e preparazione diversa: il 76,6% dei diplomati evidenzia un miglioramento nel proprio lavoro. Miglioramento che riguarda soprattutto le competenze professionali (75,9% in totale; 72,2% primo livello e 78,8% secondo livello).