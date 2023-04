PADOVA - L'ultimo consiglio di amministrazione dell'Università ha preso atto che in base all'inflazione programmata per il 2023, al 4.3 per cento, le tasse devono aumentare. Così è stata approvata la delibera che aggiorna il contributo dopo due anni che non veniva toccato. È stata però riconfermata la no tax area a 25mila punti Isee e l'abbassamento delle tasse fino a 30 mila. Riassumendo: studenti con famiglia con Isee fino a 25mila euro non pagheranno le tasse. Riduzione del 65 per cento nella fascia 25-26mila, del 44 per cento fra 26-28mila. E del 37% per la fascia 28-30mila.

Le manutenzioni

Il cda ha aderito alla Convenzione Consip (Facility Management Edizione 4) valevole per sei anni con esecutore la società Engie Servizi spa. Significa che sarà un unico operatore a seguire tutte le manutenzioni degli impianti nei 160 edifici dell'Università compresi quelli fuori città da Vicenza a Treviso. Questo eviterà di fare singoli contratti per la manutenzione degli ascensori piuttosto che dei condizionatori o delle caldaie. L'uniformità permetterà un servizio di controllo dei consumi energetici che saranno a cura dell'Ateneo. Consip è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Il totale del valore delle manutenzioni è di 57 milioni di euro.

Borse di studio

L'Università ha ricevuto altri fondi Pnrr all'interno del riparto delle borse di Dottorato triennale per percorsi innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovano l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese. Si tratta di 13 milioni e 560 mila euro, pari a 452 borse da 60mila euro su base triennale, che dovranno essere cofinanziate dalle imprese. Inoltre per dottorati specifici vanno altri 10 milioni e 200 mila euro, per 170 borse da 60.000 euro sempre su base triennale, destinate a "Transizione digitale e ambientale, Pnrr, pubblica amministrazione e patrimonio culturale".

Pallacanestro

Il cda ha anche preso atto dell'accordo di collaborazione tra l'Università e la società di basket Reyer Venezia Mestre, il Cus Padova Asd ed l'Umana spa per la costituzione della nuova squadra di basket femminile "Umana Cus Unipd". Lo scopo è avvicinare le giovani al gioco in squadra e incentivare le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado ad iscriversi all'Università, inserendosi, con il progetto doppia carriera studente-atleta, in una squadra di basket universitario con grandi agevolazioni. L'obiettivo è la promozione delle potenzialità della squadra anche con studentesse straniere o di altre regioni, nella prospettiva di un inserimento nella serie A1 femminile di Umana Reyer. Dunque la società Reyer Venezia, attraverso la sua squadra Umana Reyer, supporterà lo staff tecnico di Università/Cus Padova per il reclutamento delle atlete, anche con il vivaio U19 femminile di Umana Reyer e la ricerca di tecnici. La società Umana, sarà coaching e riconoscerà al Cus Padova 18mila euro a stagione.