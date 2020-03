VILLA DEL CONTE - Anche lunedì stava affrontando l’ennesima giornata di lavoro all’interno della sua ditta, la New Idea Moda in via Vittorio Veneto 5. Ad un tratto Roberto Gallo ha avvisato alcuni dei suoi dipendenti che non si sentiva bene. Ed è crollato a terra, privo di sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, il quadro clinico del sessantottenne era già compromesso. L’uomo è stato sottoposto alle tradizionali pratiche rianimatorie per interminabili minuti, ma alla fine i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardio respiratorio.

Dipinto da amici e colleghi come un grande lavoratore, Roberto Gallo era a capo di una azienda che produceva abiti per uomo, donna e bambini per le più note marche. Era sempre il primo a scendere in laboratorio e l’ultimo ad andarsene per far rientro a casa all’ora di cena. Residente ancora a Santa Giustina in Colle, da qualche tempo aveva trasferito il proprio domicilio in un appartamento non lontano dalla ditta allo scopo di limitare gli spostamenti e condurre una vita il più possibile sana e regolare.



Sotto choc per la tragedia, lunedì sera alla New Idea Moda sono giunti i familiari più stretti dell’imprenditore tra cui i figli Andrea e Davide. Da quanto è trapelato l’uomo non aveva particolari patologie e anche lunedì mattina era apparso sorridente e carico di entusiasmo. Quello che poi si è materializzato nel tardo pomeriggio ha lasciato tutti senza parole. In via Vittorio Veneto per i rilievi del caso si è portata una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Martino di Lupari. Del decesso è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Non essendoci situazioni che potessero ricondurre alla complicità di terzi tra le cause della morte, la salma è stata affidata ai familiari in attesa delle esequie.



LE PAROLE DEL SINDACO

Anche il sindaco Antonella Argenti è stata tempestivamente messa al corrente dell’accaduto. «Mi sono subito recata alla New Idea Moda - ha raccontato il primo cittadino - per portare la mia vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima in un momento così difficile. Un sentimento che ho condiviso con tutti gli esponenti della mia amministrazione comunale. Non conoscevo personalmente Roberto Gallo, ma tutti coloro che lo frequentavano mi hanno riferito che era una grande persona, un imprenditore che per anni ha operato a Villa del Conte e che si è fatto conoscere ovunque per il suo lavoro strettamente legato alla moda».

Ieri in azienda non c’era nessuno. Fuori dai cancelli un cartello ricordava che l’attività era chiusa per lutto. Non è dato sapere quando la famiglia di Roberto Gallo deciderà di riprendere la produzione. La morte del titolare ha lasciato un vuoto enorme non solo tra i suoi affetti più cari, ma anche nei dipendenti che il sessantottenne considerava come una grande famiglia allargata. © RIPRODUZIONE RISERVATA