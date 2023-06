CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Stava pedalando lungo via Maglio a Carmignano di Brenta quando si è sentito male. Un ciclista ha avuto un malore per la strada e si è accasciato a terra. Sul posto l'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto far altro che confermare il decesso.

