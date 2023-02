TOMBOLO - Una donna semplice e concreta, capace di donare grande affetto ed umanità. Una malattia diagnosticata due anni fa è ricomparsa ed in una settimana non le ha lasciato scampo. Sabato scorso a 46 anni è mancata Arianna Pierobon. Viveva ad Onara di Tombolo assieme alla mamma Daniela ed al papà Carlo. Profondo il legame con il fidanzato Claudio. La famiglia le è sempre stata accanto, in particolare sabato scorso quando si è reso necessario il ricovero. É stata possibile solo la presenza di una persona er le regole anti Coronavirus ancora in vigore nelle strutture sanitarie. Con Arianna c'era la mamma. Alle 14,10 il decesso.

«Arianna sembrava aver superato la malattia - ricorda mamma Daniela - Stava bene ed in pochi giorni, una settimana, c'è stato il tracollo». Per diversi anni Arianna aveva lavorato in una grande impresa di servizi di pulizia. Poi con il Covid il lavoro era diminuito ed era rimasta a casa. «Era arrivata la diagnosi della malattia ed era iniziato il periodo delle cure. Arianna avrebbe ovviamente voluto riprendere il lavoro, ma non le è stato più possibile». Oltre il lavoro, il suo tempo libero lo trascorreva assieme al fidanzato e poi curando le sue passioni. «Arianna era molto capace nei lavori all'uncinetto con la creazione di centrini e ricami di vario genere. L'altra passione era l'amore per la natura e per gli animali, in particolare per i gatti. Cinque quelli che accudiva in casa con grande affetto». Per lei i gatti, tra gli animali, erano quelli più particolari. Un'altra delle sue passioni era l'attore Tom Cruise del quale non si perdeva un film. Non faceva parte di gruppi o associazioni.

La famiglia sta ricevendo molte attestazioni di cordoglio che alleviano un po' il dolore, soprattutto dei genitori, che stanno affrontando il lutto con grande dignità e compostezza. Oggi alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Biagio ad Onara ci sarà la preghiera di suffragio, mentre domani alle 10 saranno celebrate le esequie dopo le quali Arianna riposerà nel cimitero cittadino.