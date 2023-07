PADOVA - È un bel momento per Lorenza Mario, attrice e show-girl padovana, nota anche per essere stata star in tv, tra gli altri, del Bagaglino di Pingitore di “Buona Domenica” e “Domenica in”, che presto tornerà a calcare i palcoscenici più prestigiosi in tutta Italia. «Mi hanno proposto il ruolo della signorina Grant in Fame, il musical della famosa serie tv americana “Saranno Famosi” con il celebre Leroy, che partirà questo inverno - ha confessato lei, ospite all’evento “Wellbeing, Change Chance for Future” allo Studio Greggio di Padova a sostegno della Fondazione Città della Speranza - Luciano Cannito, produttore, regista e coreografo dello spettacolo mi ha proposto il bellissimo ruolo della famosa insegnante di danza che ho accettato molto volentieri». Dovrà tornare quindi a ballare? «Certamente, in realtà non ho mai smesso grazie ai musical che ho portato in scena in questi anni, l’ultimo dei quali “Aggiungi un posto a tavola”, capolavoro del teatro musicale Italiano». Sono previste date padovane nella tournée? «In prima stagione debutteremo a Torino e poi toccheremo i maggiori capoluoghi. Al momento non ci sono date in tutto il Veneto, la più vicina è Bologna, ma il calendario è ancora in fase di definizione e potrebbero aggiungersi delle date, magari proprio qui in zona».

TEATRO E MUSICA

Come è andata l’ultima stagione teatrale? «Ho finito da poco di girare l’Italia insieme a Benedicta Boccoli con “Le preziose ridicole” di Moliere con la regia di Stefano Artissunch: è una commedia ambientata negli anni ‘40 funestata dagli orrori della seconda guerra mondiale, ma ambientata nel divertente teatro della rivista. Io interpreto Madeleine, una cantante e ballerina dell’avanspettacolo in un’atmosfera che richiama film come Polvere di stelle». La bella voce originaria di San Giorgio delle Pertiche ha già realizzato i singoli “Non eri tu” ed “È così che io vorrei”. Ha dei programmi anche a livello canoro? «Entro la fine dell’estate vorrei incidere i pezzi del mio nuovo album pop dance in italiano; di una prossima canzone dovrei fare anche una versione in inglese». È impegnata anche nel sociale? «Sì, è proprio per questo che sapendo la finalità benefica della serata, mi ha fatto piacere l’invito di Marco Greggio. Sono portavoce di ViviAutismo e con Città della Speranza abbiamo in comune i Bambini delle Fate che trovano fondi per i nostri progetti». A riprova del suo interessamento per l’associazione padovana la Mario ha partecipato di recente al Teatro Verdi al Dis-Ordine Live Show solidale con Gianluca Amore e Name Choir. È attiva sui social network? «Decisamente molto poco. Capisco che per il mio lavoro bisogna seguire anche questo, ma senza diventarne schiavi». Come passerà le vacanze? «Riposandomi nella mia casa sui Colli Euganei e poi in moto con il mio compagno Federico decidendo un po’ all’ultimo la destinazione».