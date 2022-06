In giro con il tirapugni sotto la sella dello scooter: minorenne nei guai

LOREGGIA - Controlli a raffica della Polizia locale della Federazione del Camposampierese per stroncare ogni forma di violenza tra i giovani. Ieri sera, 16 giugno gli agenti del comandante Antonio Paolocci a Loreggia hanno controllato alcuni giovani che in scooter si trovavano fermi in un'area verde. Ebbene, dalla perquisizione dei mezzi è spuntato dal portabagagli di una moto un tirapugni. Il minorenne proprietario del mezzo è stato denunciato per porto di oggetti pericolosi, mentre la nocchiera di metallo è stata sequestrata. Alle legittime domande degli agenti su quella scomoda presenza sotto la sella dello scooter, il ragazzo non avrebbe dato spiegazioni esaustive. Chiaro il segnale che le liti e le risse tra giovanissimi sono diventate una costante e i più esagitati non vogliono farsi trovare impreparati alle contese. I controlli della Polizia locale nei luoghi più frequentati dai giovani proseguirà senza sosta al fine di garantire un'estate sicura ai residenti. L'appello alla collettività è quello di contattare quanto prima la centrale operativa in caso di situazioni meritevoli di approfondimenti.