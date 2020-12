In auto fuori strada, due carabinieri si tuffano nel fosso e lo salvano dal congelamento

LOREGGIA/SCORZE' - Rischia di morire assiderato e annegato, salvatongeli custodi dell'Arma. Carabinieri liberi dal servizio salvano anziano automobilista finito nel fossato con la sua utilitaria. E' successo l'altra sera alle 17,30 lungo la nuova Statale del Santo all'altezza del comune di Loreggia.

LA STORIA I due militari, un brigadiere e un appuntato in servizio alla caserma dei carabinieri di Camposampiero, stavano rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Ad un tratto hanno notato davanti a loro una Toyota Yaris finire fuori strada e concludere la sua corsa in un fossato che costeggia la carreggiata. La Toyota è rimasta nel fossato piegata su un fianco. I militari, che stavano procedendo da Castelfranco in direzione Padova, hanno subito accostato per sincerarsi delle condizioni dell'automobilista. A quell'ora lungo la nuova Statale del Santo era in corso un fortunale e la visibilità era scarsa.

Quando hanno visto che dall'abitacolo non usciva nessuno si sono preoccupati e si sono buttati nel fossato mentre l'acqua stava iniziando ad invadere la Toyota. Al volante hanno trovato un anziano di 88 anni U.R. residente a Scorzè (Venezia) miracolosamente illeso, ma sotto choc. Non senza fatica l'hanno aiutato ad uscire fino a riportarlo in superficie. La fuoriuscita autonoma è avvenuta nei pressi dell'area di servizio Tamoil. L'anziano è stato riscaldato e coperto visto che era visibilmente infreddolito e aveva i vestiti bagnati. E' stato recuperato un cellulare e della disavventura è stato messo al corrente il figlio dell'anziano che si è subito portato alla Tamoil in soccorso del padre. Una volta scampato il pericolo padre e figlio hanno ringraziato infinitamente i carabinieri per quanto hanno compiuto.

È stato subito chiaro, infatti, che con la temperatura vicina allo zero, l'acqua che stava invadendo l'abitacolo, se i soccorsi fossero arrivati in ritardo, le conseguenze per l'anziano automobilista potevano essere gravi. Una volta messo in sicurezza il pensionato si è provveduto a chiamare un trattore che ha riportato l'auto in superficie. Non è dato sapere al momento cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma. L'anziano è stato visto dai carabinieri procedere a velocità moderata. È probabile che l'asfalto reso viscido dalla pioggia, abbiano contribuito in maniera decisiva a provocare l'incidente. Sporchi e anch'essi infreddoliti i due carabinieri un paio d'ore dopo l'intervento hanno ripreso il viaggio verso casa. Della notizia è stato messo al corrente il Comando provinciale dell'Arma che ha apprezzato il lodevole gesto dei due militari.

