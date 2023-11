Legnaro. Pugni e calci alla compagna incinta, costretta anche a dormire in auto: arrestato

LEGNARO - Maltratta la compagna e le procura lesioni. In carcere 46enne del luogo. Nel febbraio del 2020, al culmine dell’ennesima lite in cui ha picchiato e preso a pugni in faccia la sua compagna, alla presenza dei figlioletti, è stato denunciato dalla vittima che si è rivolta ai Carabinieri di Legnaro. L’uomo ha maltrattato la compagna per oltre un anno, da quando, già incinta, la cacciava di casa costringendola a dormire in macchina, fino all’epilogo che ha convinto la vittima a scappare di casa: una banale lite conclusasi con una furiosa aggressione a seguito della quale è dovuta ricorrere alle cure mediche in ospedale. La vittima ha infine trovato protezione nelle istituzioni. Si è rivolta, infatti, ai Carabinieri di Legnaro che hanno tempestivamente attivato il “Codice rosso”, informato l’Autorità giudiziaria e messa in contatto con uno dei centri di accoglienza per donne vittime di violenza.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della stazione hanno rintracciato e arrestato il 46enne, su ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Venezia, con il quale dovrà scontare la pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione peri i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Padova.