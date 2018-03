di Marco Aldighieri

PADOVA - La mamma di, la segretaria di Albignasego assassinata la sera tra il 15 e il 16 gennaio del 2016,per la morte della figlia.di 85 anni ha così ricevuto un piccolo conforto, ma il suo pensiero va sempre al corpo mai ritrovato della sua amata Isabella. I soldi erano stati sequestrati dal sostituto procuratore Giorgio Falcone, titolare delle indagini, e affidati a Equitalia giustizia a Roma. Il magistrato però all'inizio di marzo ha chiesto e ottenuto dal giudice civile il dissequestro del denaro e la consegna dei 124 mila euro alla mamma di Isabella. I soldi erano stati fatti trovare, la sera del 7 marzo del 2016,l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Verde. L'uomo abitava nella stessa palazzina della sorella di Freddy, al numero 200 di via Vigonovese in zona Camin .Spesso la donna delle pulizie andava a dormire dall'ex militare e adoperava una parte dell'armadio della camera da letto.L'ex carabiniere, quel giorno, ha informato i suoi superiori di avere scovatoall'interno peròÈ così scattata una perquisizione nella sua abitazione. Sotto a un piumone c'era uno scatolone appartenente, secondo quanto riferito da Verde, a Debora Sorgato. All'interno è stata trovata una busta con diecimila euro in contanti. Poi è spuntato fuori un sacco trasparente, di quelli solitamente utilizzati per il conferimento delle immondizie. Dentro c'erano altre mazzette di denaro per un totale di 114 mila euro. Dietro al piumone era stata invece occultata una scatola di cartone. C'erano nascoste due pistole vecchie, ma perfettamente efficienti..