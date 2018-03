Pippo Inzaghi e la nuova fiamma: è Angela, bellezza bionda padovana

di Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Lui è il timoniere del, ex centravanti di razza che ha scritto pagine di storia indimenticabili con le maglie di, lei è una modella dai lineamenti cherubini e dal. Un cliché di coppia vip sufficiente a scaldare gli animi dei gossippari di tutta Italia.La nuova fiamma di Pippo Inzaghi, ora, ha un nome e un cognome:. Biondissima dallo sguardo di ghiaccio, 28 anni fra 40 giorni, originaria del padovano, studia Architettura a Udine ed è ex corteggiatrice del programma. All'epoca aveva provato a far capitolare ai suoi piedi, tronista diventato poi protagonista dell'ultima edizione del. Mediaset e Dagospia non si sono fatti sfuggire la loro prima uscita pubblica al, tra effusioni, baci e carezze: la notizia ha invaso social a colpi di like e cuoricini. Il mister e la sua bella erano già stati avvistati a Mestre nell'ultimo periodo e in città, quegli attimi di intimità rubati allo stadio sono sembrati la conferma ufficiale dei rumors. Che Pippo abbia un debole per le protagoniste della trasmissione di, in realtà, non è un mistero. Un annetto fa, infatti, era stato pizzicato a corteggiare la tronista Rosa Perrotta. O almeno a provarci, come ha raccontato Vanityfair il maggio scorso: Superpippo aveva tentato l'approccio sulla pagina Instagram della mora napoletana, senza accorgersi però che quella, in realtà, era semplicemente la pagina dei suoi fan.Scivoloni a parte, Inzaghi da quando è a Venezia sembra aver dato secca frenata ai suoi standard da viveur incallito. Dalle serate milanesi all'Hollywood e al Just Cavalli, al galletto del Befed e alle tranquille cenette a, da. Nel giorno libero si concede ancora qualche serata tra i locali del, ma ormai sembrano una rarità: appena può, preferisce una gita a Piacenza per salutare i genitori. La laguna ha già portato i fiori d'arancio per il suo giovane collega, convolato a nozze con la mestrina. Riuscirà la bella Angela a chiuderlo nel corner dell'altare?