Inter-Lazio, Inzaghi: «La Supercoppa primo obiettivo. La frase di Allegri? Normale dialettica»

L’Inter è pronta a sfidare la Lazio a Riad nella semifinale di Supercoppa Italiana, per la prima volta a quattro squadre. «È il primo obiettivo stagionale.

L’abbiamo vinta negli ultimi due anni e vorremmo rivincerla, ma le altre avranno la stessa ambizione. Faremo del nostro meglio. La formazione? Essendo una finale in due partite bisognerà fare le scelte attentamente. Penso alla Lazio e poi vedremo». Il tema del giorno è anche l’immagine «guardie e ladri» utilizzata da Massimiliano Allegri al termine della gara vinta 3-0 contro il Sassuolo. «Ho sentito e letto qualcosa, ma penso sia normale la dialettica del mondo del calcio. Da tanti anni sono in questo mondo e lo conosco. In campionato c’è un bellissimo duello tra Inter e Juventus, ma non dimentico il Milan che è lì a pochi punti, ha un’ottima rosa e sta bene. Penso ci siano da contare anche loro. Se la gara da recuperare può essere una noia? Se ne tiene in conto, bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita senza guardare troppo in là. In carriera mi è successo spesso. Infine, sul mancato voto di Lukaku per il premio Fifa come miglior allenatore, Inzaghi ha concluso: «Romelu ha votato tre grandissimi allenatori, non sarebbe giusto contestarlo. A Londra ero col mio staff, i miei dirigenti, il mio presidente e i ragazzi dell’anno scorso e di quest’anno che mi hanno permesso di arrivare lì. Sono soddisfatto e contento di essere arrivato nei primi tre».