Folle inseguimento, per fuggire ai carabinieri si lancia dall'auto in corsa

ESTE - Inseguimento all'alba nel Conselvano con schianto dell'auto in fuga e un ferito. Alle 6 di ogg, 7 giugno, una pattuglia dei Carabinieri di Este intimava l'alt, per controlli, ad un'auto con due persone a bordo. Ma la macchina, una Fiat Bravo poi risultata intestata ad un romeno, non si è fermata ed ha accelerato tentando la fuga in direzione Conselve, con la volante al suo inseguimento. Durante la corsa, dopo un breve rallentamento, in via Sabbioni, uno dei due uomini nella vettura si è lanciato fuori con la macchina in movimento, mentre l'altro, perso il controllo della vettura si è andato a schiantare sulle mura perimetrali di un'abitazione poco più avanti. Quest'ultimo è riuscito ad uscire dalla macchina e a darsi alla fuga attraverso i campi mentre i militi si occupavano del complice che si era gettato fuori ed era rimasto a terra ferito e dolorante. Per questi, un marocchino di trent'anni residente a Terrassa Padovana, scattava il deferimento per resistenza a pubblico ufficiale e la segnalazione alla prefettura poichè aveva con se 0,6 grammi di sostanza stupefacente. Per le ferite riportate nel maldestro tentativo di sottrarsi al fermo dei Carabinieri è stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia, dove lo ha trasportato un'ambulanza. Nessuna traccia invece dell'altro uomo.

