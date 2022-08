Insegnante si mette alla guida dopo aver bevuto troppo: denunciata

PADOVA - Un'insegnante è stata colta alla guida dopo aver bevuto un po' troppo. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto una donna di 30 anni, residente nel Friuli, di professione insegnante, è stata fermata dalla polizia stradale in via San Marco. Veniva da un'abitazione privata e quando gli agenti hanno effettuato il controllo le hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test. La docente è risultata positiva, con un tasso alcolemico di 1,36 g/l. Per questo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Oltre a lei nella stessa notte sono stati fermati altri 18 conducenti e sono risultati tutti in regola.