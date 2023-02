Tamponamento tra mezzi pesanti, un ferito e traffico in tilt sulla Sr 308 a Reschigliano

CAMPODARSEGO - Schianto lungo la Sr 308, l'ennesimo incidente in una delle arterie più pericolose della provincia di Padova. È successo a 250 metri dall'uscita di Reschigliano in direzione di marcia Castelfranco Veneto verso Padova. Uno dei due protagonisti è rimasto illeso, mentre il conducente del mezzo pesante che ha provocato il tamponamento è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale con il supporto degli agenti della Polizia locale della Federazione.

Da una prima ricostruzione, oggi 17 febbraio, alle 14 un camion ha tamponato un autocarro, facendolo finire fuori controllo nel fossato. Il conducente dell'autocarro, seppur sotto choc è rimasto praticamente illeso. L'autista del camion che ha tamponato è finito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari anche il personale dei Vigili del fuoco con più mezzi. La Sr 308 è stata inibita al traffico. Per chi proviene da Padova l'uscita obbligatoria è Reschigliano. Chi invece arriva da Castelfranco deve uscire necessariamente a Bronzola. La viabilità ha subito importanti rallentamenti e si sono formate inevitabili code.