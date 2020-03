Impatto tra due auto, entrambe fuori strada: donna soccorsa dall'elicottero

PONTELONGO - Dopo le 12.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Argine Destro a Pontelongo per un incidente tra due auto, finite entrambe sulle sponde sotto il piano stradale: una donna ferita. La squadra arrivata dal distaccamento di Piove di Sacco ha messo in sicurezza i due mezzi, mentre una donna è stata assistita dal personale del Suem sul posto anche con l’elisoccorso.

Illeso l’altro giovane autista. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA