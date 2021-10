Sbanda ed esce di strada con l'Audi A3: muore 52enne padovano

PIOVE DI SACCO - Incidente stradale con una vittima, un uomo di 52 anni, oggi pomeriggio - 2 ottobre - verso le 14 al confine tra i comuni di Piove di Sacco e Campolongo Maggiore. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma, l'auto, un'Audi A3, è finita in un fossato dopo l'impatto contro il muretto di un edificio. Sul posto subito i soccorritori e il Suem con l'elicottero che è ripartito vuoto una volta constatato il decesso dell'automobilista. La vittima è Sergio Giraldo, un 52enne di Salboro. È morto a poche centinaia di metri da casa

La vittima

La vittima è Sergio Giraldo, 52 anni, originario di Salboro, quartiere di Padova, dove ha vissuto per parecchio tempo, per poi trasferirsi a Corte di Piove di Sacco dopo il matrimonio con la compagna Ilenia Nori, dal cui amore è nata la piccola Sara. La morte di Sergio Giraldo ha creato sconforto sia nella comunità padovana di Salboro dove la vittima ha vissuto buona parte della sua vita che a Conche di Piove di Sacco dove si era trasferito con la famiglia. La famiglia della moglie della vittima è molto nota sia a Piove che a Campolongo Maggiore per avere un'azienda agricola. Ieri, una volta messi al corrente di cosa fosse accaduto, i familiari si sono chiusi in un comprensibile dolore. Cordoglio è giunto dagli amministratori comunali di Piove di Sacco, a cominciare dal sindaco Davide Gianella, ma anche dai consiglieri comunali. Sotto choc i residenti che, di fatto, nulla hanno potuto per contribuire alla salvezza dello sfortunato automobilista.



La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Piove di Sacco la vittima si trovava a bordo di un'Audi A3. Ad un tratto il cinquantaduenne ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un muretto che delimita un fossato all'altezza di un'abitazione privata. Il boato ha richiamato in strada numerosi residenti che hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. L'immagine che si sono trovati di fronte i primi soccorritori è stata impressionante. L'Audi A3 di Giraldo, fuori controllo, ha finito la sua corsa rovesciata. Sul luogo della segnalazione sono giunti i Vigili del fuoco e il personale medico del Suem 118. Il cinquantaduenne è stato estratto dall'abitacolo e subito sono seguite febbrili attività rianimatorie, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al vaglio degli inquirenti più ipotesi che hanno contribuito alla fuoriuscita autonoma: non viene esclusa neanche una possibile disattenzione che potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo a Sergio Giraldo. E, seppur remota, non viene tralasciata neppure l'ipotesi di un improvviso malore. Su un dettaglio gli agenti non avrebbero dubbi: nessun altro mezzo risulterebbe coinvolto indirettamente nello schianto. Il conducente avrebbe fatto tutto autonomamente.