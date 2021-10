Auto esce di strada e si incendia: ustionati i due fratelli a bordo

S. GIORGIO DELLE PERTICHE - Grave incidente stradale ieri alle 17,20 in via Piovego a San Giorgio delle Pertiche. Una Volkswagen Polo condotta da un cittadino senegalese G.S.M. di 22 anni residente a Villa del Conte in compagnia del fratello G.S.S. per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese è uscita di strada e ha preso fuoco. Gli occupanti, seppur contusi ed ustionati, sono riusciti a liberarsi dall'abitacolo prima che la vettura venisse completamente avvolta dalle fiamme.



LA DINAMICA

L'auto stava procedendo da Padova in direzione Bassano. Ad un tratto il conducente ha perso il controllo del mezzo. La Polo è diventata fuori controllo, finendo nella corsia opposta di marcia prima di andarsi a schiantare con la parte anteriore contro il guardrail. A causa dell'impatto la Polo ha preso fuoco. I feriti, ustionati in più parti del corpo sono stati subito soccorsi. Sul posto sono intervenuti due mezzi del Suem 118 e l'elisoccorso. Per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area sono arrivati più mezzi dei Vigili del fuoco da Cittadella e Borgoricco. La strada è stata inibita al traffico dagli agenti della Locale coordinati dal comandante Antonio Paolocci e dal suo vice Filippo Colombara. Una volta giunti in ospedale a Camposampiero i due feriti, al termine degli accertamenti clinici del caso, sono stati giudicati non in pericolo di vita, ma le ustioni riportate comporteranno una lunga convalescenza.

Dell'incidente è stato messo al corrente anche il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, che si è recato personalmente sul posto per sincerarsi dell'accaduto. L'automobilista come da prassi in ospedale è stato sottoposto ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Gli agenti della Federazione vogliono capire se al momento della fuoriuscita autonoma fosse positivo all'alcol o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra le cause che hanno portato all'incidente non si esclude una banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità. Lo schianto poteva avere conseguenze ben più gravi. Nel momento in cui la Polo ha invaso la corsia opposta di marcia per poi andarsi a schiantare contro il guardrail, per pura fatalità non è sopraggiunta alcuna auto nonostante via Piovego sia tra le arterie più trafficate di tutto il Camposampierese. La viabilità è tornata alla normalità dopo le 19.