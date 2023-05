Perde il controllo dell'auto e finisce a ruote all'aria: conducente incastrato tra le lamiere

PADOVA - Alle 20:20 di oggi, sabato 27 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del sottopasso ferroviario di via Decorati al Valor Civile a Padova, per un’auto finita rovesciata dopo che il conducente aveva perso il controllo. Nello schianto l'automobilista è rimasto ferito. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza la Fiat Qubo ed estratto l’uomo rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.