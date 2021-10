BOVOLENTA - Paura questa mattina - 13 ottobre - poco dopo le 7 a Bovolenta all'incrocio fra via Madonna e via d’Annunzio: un grave incidente ha visto il ferimento dello scooterista che viaggiava su una Vespa gialla. Si tratta di un 56enne ricoverato in prognosi riservata a Padova.

Coinvolta anche una utilitaria Yaris condota da B. J., 29 anni, di Brugine, che pare stesse svoltando a sinistra. Sul posto Suem e Polstrada per i soccorsi e i rilievi.