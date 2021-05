Schianto micidiale fra una moto e due auto: morto il fotografo Stefano Vallin. Incidente causato da un 35enne ubriaco

PADOVA - Incidente mortale in moto ieri sera, venerdì 28 maggio, intorno alle 23.20, in via Turazza a Padova. Lo scontro è avvenuto fra due auto e una moto, ad avere la peggio è stato il centauro, morto sul colpo. Si tratta di Stefano Vallin , ex fotografo del Gazzettino, volto molto conosciuto in città, aveva 64 anni.

Incidente mortale: cosa è successo

Lo scontro è avvenuto sul piazzale della Stanga, all'altezza dell'intersezione Ariosto-Turazza. Tre i mezzi coinvolti: un'auto Opel Corsa, con alla guida M.D., classe 1986 e residente a Padova, una Lancia Y, condotta da N.A. nata a Udine e domiciliata a Padova, classe 1999 e infine il motociclo Bmw, con a bordo Stefano Vallin, residente a Padova. L'Opel Corsa, proveniente dal lato della Fiera, all'altezza del piazzale Stanga è salita sull'aiuola centrale e all'altezza di via Ariosto si è scontrata con la Lancia Y e con la moto.

Ubriaco chi ha causato lo scontro

Dai controlli effettuati si è scoperto che il conducente dell'Opel, di 35 anni, si era messo alla guida ubriaco: aveva un tasso alcolemico a 1.3. L'uomo è stato arrestato e successivamente liberato. I veicoli sono stati sequestrati.

Carburante sulla strada: schiuma per contenerlo

I pompieri arrivati con il personale di prima e seconda partenza e l’ausilio dell’autogru, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro stendendo un tappeto di schiuma per una copiosa perdita di carburante e soccorso il motociclista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illesi i conducenti dell’Opel Corsa e della Lancia Y. Sul posto le forze di polizia per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Stefano Vallin era un grande appassionato di rugby: da giocatore aveva militato nel Cus Padova Rugby (che oggi lo ricorda con un post su Facebook) e da fotografo seguiva le partite del Petrarca Padova.