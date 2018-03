Sbatte contro un'altra auto e si rovescia su un fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOLSELICE - Incidente stradale oggi intorno alle 17 a Monselice, in via Garibaldi. Un automobilista, dopo aver perso il controllo della vettura, è andato a sbattere contro un altro mezzo fermo e si è poisu un fianco, rimanendoall’interno. I pompieri arrivati da Este hanno liberato l’anziano, che è stato preso in cura dal personale del suem 118 e portato in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.