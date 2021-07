ALBIGNASEGO - Tampona violentemente un’auto in sella a una moto e dopo una rovinosa caduta, fugge a piedi facendo perdere le proprie tracce.

È avvenuto ieri, giovedì 15 luglio, alle 20.30 in via Roma. A quell’ora il traffico era piuttosto caotico e solo per pura casualità non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi. Protagonista dell’incidente una Mercedes classe B con al volante R.C., 58 anni, residente a Ponte San Nicolò, che era in...

