Schianto in autostrada fra due tir, muore camionista di 57 anni

Gravissimo incidente lungo la autostrada A21 questa mattina nel tratto Pontevico-Manerbio: lo schianto ha coinvolto due mezzi pesanti e un 57enne padovano, Massimo De Battisti, di Casale di Scodosia, ha perso la vita, mentre un 45enne ha riportato ferite lievi.



Dalle 6 del mattino l'autostrada è rimasta chiusa in direzione di Brescia e si sono formate lunghe code. La dinamica è al vaglio della polstrada di Brescia, ma stando ad una prima ricostruzione, in seguito allo scontro, molto violento, uno dei due camion che trasportava polli si è ribaltato nella scarpata adiacente la carreggiata. Molti gli animali morti nello schianto, altri si sono dispersi tra i campi.



L'altro tir coinvolto è invece rimasto in strada, ostruendo l'intera carreggiata. Lunghe e difficoltose le operazione di recupero e messa in sicurezza del tratto stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA