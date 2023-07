Incendio alla Solar, bruciate 5 tonnellate di farine animali

GALLIERA VENETA - Incendio questa mattina, 31 luglio 2023, alla Solar di Galliera Veneta: i vigili del fuoco di Cittadella hanno spento il rogo in cui sono andate bruciate 5 tonnellate di farine animali stipate in sacconi in un deposito all'aperto. La probabile causa dell'incendio è l'autocombustione.

