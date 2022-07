Auto si schianta contro un cancello e prende fuoco: ferito il conducente

GALLIERA VENETA - Prima lo scontro contro il cancello, poi l'incendio. Notte di paura a Galliera Veneta dove intorno alle 3 di sabato 9 luglio un'auto è finita contro il cancello carraio di una casa su via Roma, abbattendolo. Il conducente è rimasto ferito e subito dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Cittadella hanno spento l'incendio della Volkswagen Golf alimentata a metano mentre il personale sanitario del 118 si prendeva cura dell'automobilista, portato poi in ospedale. In via Roma c'erano anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un'ora.