Giallo all'hotel Milano, donna cade dal quinto piano e muore sul colpo

PADOVA - Giallo all'hotel Milano di Padova che si affaccia sull'omonima via a pochi passi dal centro storico. Una donna di 58 anni, residente fuori provincia, è caduta dal quinto piano dell'albergo, morendo sul colpo. Sul posto è arrivata la polizia, il pm Benedetto Roberti, il medico legale e vigili del fuoco allertati da alcuni passanti che l'hanno vista cadere. Gli agenti hanno dovuto chiudere al traffico la rotatoria davanti all'hotel per consentire agli esperti di lavorare sulla scena. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, e hanno ascoltato i testimoni che l'avrebbero vista a cavalcione della balaustra. L'episodio è accaduto verso le 17. La polizia ha sentito la persona che era in camera con lei per capire cosa accaduto.

