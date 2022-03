PADOVA - Hera, si impennano i ricavi dell'anno scorso a 10,55 miliardi con i 7 dell'esercizio precedente: + 49%. Dividendo proposto ai soci (tra questi il Comune di Padova) di 12 centesimi (+ 9%). La multiutility con base a Bologna ma grande presenza nel Nordest, dove controlla AcegasApsAmga (margine operativo lordo a 192,5 milioni, in crescita del 24% sul 2020) ha archiviato un margine operativo lordo di 1,22 miliardi in aumento del 9% mentre l'utile si è attestato a 372,7 milioni, in progresso del 15,5%. L'utile di pertinenza degli azionisti del gruppo è salito a 333,5 milioni, con un + 10%.

«Anche nel 2021 - osserva in una nota il presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano - il nostro impegno nel perseguire la creazione di valore per l'azienda e per i nostri stakeholder, con uno sviluppo sostenibile, ci ha consentito di ottenere risultati positivi e mettere in campo azioni di sostegno ai clienti. Continueremo a farlo - prosegue - nonostante lo scenario che rimane complesso e guardiamo al futuro puntando su due fattori che hanno sempre contraddistinto la nostra storia ventennale: concretezza e solidità. La nostra decisione di aumentare il dividendo a 12 centesimi per azione va in questa direzione e porterà benefici per i nostri azionisti, che potranno contare su maggiori entrate per affrontare la difficile congiuntura attuale». Anche il gruppo operativo nel Nordest ha margini positivi. «I risultati positivi di AcegasApsAmga e delle sue controllate confermano un trend in crescita, con valori e una ricaduta economica sul territorio a livello prepandemia - afferma l'Ad della società controllata da Hera, Roberto Gasparetto -. Nonostante due anni difficili a causa dell'emergenza sanitaria, in cui AcegasApsAmga ha sempre garantito la continuità di tutti i servizi nella piena sicurezza di operatori e cittadini, i risultati dell'esercizio sono infatti in linea con le previsioni. Il margine operativo lordo 2021 si è attestato a 192,5 milioni, in crescita del 24% sul 2020. Risultato è stato ottenuto grazie al fondamentale contributo di AcegasApsAmga Servizi Energetici e la sua controllata Hse, che fornisce i servizi energia per tutto il gruppo sul territorio nazionale e che nel 2021, nell'ambito della riqualificazione energetica, ha consolidato una posizione di leadership sul mercato, con interventi sui condomini per oltre 300 milioni». Nel 2021 gli investimenti netti compiuti da Hera sono stati pari a 570,3 milioni, + 7,9%, mentre l'indebitamento finanziario netto si è attestato al 31 dicembre 2021 a 3,26 miliardi, in linea. Il 2021, inoltre, ha segnato importanti risultati anche per Aresgas, la società controllata che opera in Bulgaria in ambito gas.



GARA VINTA A UDINE

Per quanto riguarda il territorio di Padova, il 2021 ha visto l'avvio dei lavori di ampliamento del depuratore di Cà Nordio, e l'installazione di due nuovi bioessicatori di ultima generazione, che attraverso un processo biologico completamente green contribuiscono alla riduzione della quantità dei fanghi del 60%. Sempre nell'area padovana, è stata aggiudicata la gara per i servizi ambientali nei comuni di Albignasego, Casalserugo e Ponte San Nicolò. A Trieste AcegasApsAmga, insieme ad altri gestori dei rifiuti urbani della Regione, sta partecipando al primo progetto europeo per la raccolta e il riciclo capsule di caffè in plastica. Vinta la gara del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo (Atem) Udine 2. La gestione di AcegasApsAmga comprenderà 18 comuni (fra cui il capoluogo) e oltre 90 mila utenze per i prossimi 12 anni.