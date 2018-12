Mezza città resta senz'acqua per un guasto alla condotta

di Maria Elena Pattaro

MONTAGNANA - Rubinetti a secco a Montagnana per colpa di un guasto alla condotta principale di approvvigionamento proveniente da Pressana. Niente acqua corrente fino al pomeriggio: è il disagio con cui ieri ha dovuto fare i conti gran parte delle famiglie della città murata. Le segnalazioni hanno raggiunto gli uffici di Acquevenete, l'ente erogatore del servizio idrico, già nelle prime ore della giornata, quando chi aveva in programma di farsi una doccia ha scoperto che dai rubinetti non usciva neppure una goccia oppure, in alcuni casi la pressione dell'acqua era talmente bassa da farne uscire solo un rigagnolo. Di fronte alle decine di segnalazioni, giunte pure in Comune, l'ente si è attivato. «Acquevenete ci comunica che il guasto è stato individuato e che si sta lavorando per