Padova. Quindici slot machine accese a orari non consentiti: in arrivo le sanzioni

ALTA PADOVANA - Si giocava in orari non consentiti e la Finanza ha segnalato le irregolarità ai comuni di riferimento. Durante un controllo dei baschi verdi riguardo il gioco d'azzardo e il lavoro nero, i militari della compagnia di Cittadella sono andati a verificare la situazione di tre locali a San Martino di Lupari e Curtarolo.

Qui hanno scoperto che c'erano 15 apparecchi d'intrattenimento liberamente accessibili al pubblico e accesi in orari non consentiti.

In altri tre esercizi commerciali i finanzieri hanno trovato due lavoratori per i quali non era stata inviata la comunicazione di avvio della prestazione e un collaboratore familiare senza copertura assicurativa. Ora partiranno le sanzioni.