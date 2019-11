Gemelle siamesi della Sierra Leone saranno "divise" in ospedale a Padova

VENEZIA - Due gemelline siamesi della Sierra Leone, che non avrebbero altrimenti possibilità di sopravvivenza, saranno operate e divise dai chirurghi dell'Azienda Ospedaliere di Padova. Lo rende noto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Le due neonate hanno in comune la cavità addominale e l'intestino, e i medici della Sierra Leone non hanno dato alcuna speranza. L'equipe medica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, valutato il caso clinico, ha invece ritenuto che esista una possibilità di separazione con successo, e si è resa disponibile.

