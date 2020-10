Gay picchiati per il bacio in centro, individuati i 5 aggressori: «No aggravante omofoba»

PADOVA - Sono cinque, quattro uomini e una donna, i responsabili dell’aggressione avvenuta durante le ore notturne del 19 settembre scorso ai danni di due ragazzi, in via VIII Febbraio, nel pieno centro cittadino, individuati dai Carabinieri della Stazione di Padova – Prato della Valle al termine delle indagini avviate immediatamente dopo la denuncia del fatto.

La notte del 18 settembre scorso i due fidanzati gay, Mattias Zouta, 26 anni, piazzaiolo e Marlon Landolfo, 21 anni, studente universitario, erano stati aggrediti davanti al Municipio fino poi in piazza delle Erbe. I due ragazzi, come dagli stessi riferito, erano stati avvicinati da una compagnia di coetanei che stava transitando, a piedi, vicino a loro. Asseritamente, senza alcuna provocazione, questi ultimi li avevano aggrediti con calci e pugni per poi fuggire, costringendoli a ricorrere alle cure mediche dei sanitari per le lievi lesioni subite.

L’attività dei militari della stazione procedente si era subito avviata con l’assunzione di informazioni da parte dei testimoni dell’episodio di violenza, acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso l’accaduto. Al termine delle investigazioni, coordinate dal Sost. Procuratore Sergio DINI, sono stati individuati gli autori dell’aggressione: D.M., nata nel 1998, residente a Padova; M.L., nato nel 1966, residente a Montegrotto Terme (PD); C.A., nato in Moldavia nel 1977, residente a Selvazzano Dentro (PD); S.M., nato nel 1999, residente a Padova; B.M., nato nel 1997, residente a Rubano (PD).

Gli stessi sono stati denunciati per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, avendo gli accertamenti fin ora espletati, ancora in corso, affievolito fortemente la sussistenza dell’ipotesi omofoba quale causa scatenante l’evento.

