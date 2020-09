Fidanzati si baciano in centro: aggrediti a calci e pugni, spaccata la testa all'amico

PADOVA - Due fidanzati gay, Mattias Zouta, 26 anni, piazzaiolo e Marlon Landolfo, 21 anni, studente universitario, sono stati aggrediti la notte scorsa in centro a Padova: l'aggressione è iniziata davanti al Municipio e proseguita in piazza delle Erbe fino all'arrivo dei carabinieri. Lo denunciano su Facebook le stesse vittime dell'aggressione: «E' stato un attacco omofobo, partito da insulti e frasi di scherno per un bacio che ci siamo scambiati mentre passeggiavamo vicino a piazza delle Erbe - scrivono in un post - E per quel bacio noi e alcuni nostri amici siamo stati insultati, gettati a terra, presi a calci e pugni, ad un amico che si era messo in mezzo per difenderci è stato spaccato un bicchiere in testa, costringendolo a farsi soccorrere dell'ambulanza con il risultato di 5 punti di sutura».

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani e i carabinieri presso cui in seguito è stata sporta denuncia.

«Le frasi violente e piene di odio che sono state gridate dagli assalitori - si legge ancora nel post - avevano un chiaro messaggio omofobo nei nostri confronti, e sono sintomo di ignoranza e odio verso il diverso».



