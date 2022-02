GALLIERA VENETA (PADOVA) - Una famiglia, quella di Luigi Geremia di Galliera Veneta, che in due settimane ha dovuto affrontare gravissimi lutti. Prima la perdita della mamma, Giovannina Bigolin, poi la scomparsa della moglie, Paola Conte di 51 anni, mamma di Elisa ed Alessia, che per una decina d'anni ha affrontato numerose operazioni per combattere il tumore. L'1 febbraio è morta nella sua abitazione. Un dolore profondo, che nello spirito delle due signore, è diventato solidarietà, condiviso dalle tante persone che hanno partecipato con profondo e sentito cordoglio a questi particolari momenti. Chi lo desiderava ha potuto fare una donazione, anziché acquistare fiori per l'omaggio alle defunte. Nel corso delle due celebrazioni sono stati raccolti 2.200 euro. Somma donata all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. «Ringraziamo quanti ci sono stati e sono vicini - sottolinea Geremia - Mia mamma e mia moglie Paola amavano profondamente la vita. Nel loro ricordo non possiamo che dare il nostro contributo alla ricerca perché si trovino le cure più adeguate per sconfiggere questa malattia. Grazie a tutti i donatori per la sensibilità».