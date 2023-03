Montagnana. Topo d'appartamento sorpreso mentre ruba in casa: a tradirlo è stata la luce della torcia

MONTAGNANA (PADOVA) - A tradirlo è stata la luce della torcia. Un 37enne di Montagnana è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 24 e il 25 marzo.

Era sera molto tardi quando un uomo ha chiamato il 112. Stava tornando nella sua casa a Montagnana quando ha notato dei bagliori dalle finestre. Dato che viveva da solo ha fatto due più due: c'era un ladro. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno sorpreso il topo d'appartamento in azione: era un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Aveva forzato con un badile una finestra per intrufolarsi in casa e aveva rovistato in tutte le stanze. Al polso aveva un orologio della vittima e stava scegliendo cosa portare via. È finito in manette per furto aggravato.