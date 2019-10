Foto-trappole e vigilantes in cimitero contro il furto di fiori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGODARZERE - Fototrappole e vigilantes in incognito contro i furti di piante e fiori in cimitero. Da alcune settimane sono in funzione i due dispositivi mobili in dotazione al Comune, piazzati e debitamente nascosti nel cimitero del capoluogo. Dopo le recenti segnalazioni di furti di piante e fiori dalle tombe, l'amministrazione ha deciso di piazzare per qualche tempo le due telecamere mobili all'interno del cimitero. «Con lo scioglimento dell'Unione, già da gennaio potremo acquistare nuove telecamere mobili che...