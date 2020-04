PERNUMIA - Il figlio muore per un male incurabile. L'anziano padre non regge il dolore e si spegne sessanta ore dopo. È una storia di dolore, ma anche di grande amore, quella che si è consumata nei giorni scorsi nella città brasiliana di Curitiba e che ha visto protagonista una famiglia di Pernumia.

CHI ERANO

Sergio Zorzi, 91 anni, e il figlio Dino, 65 anni, erano conosciutissimi in paese. Sergio aveva gestito per anni lo storico casolino di piazza Fiumicello, il negozio di generi alimentari situato proprio dopo la pesa comunale. Dino aveva poi trasformato quegli spazi in un tabacchino, rimasto tale fino alla fine degli anni Novanta. Dopo aver chiuso il negozio, Dino era volato in Brasile, seguendo l'amatissima moglie Daniela Ferrato, che lavorava nel consolato italiano del paese sudamericano. Non avevano però mai tagliato i ponti con l'Italia, e in particolare proprio con Pernumia, dove erano tornati a vivere quando anche Daniela è andata in pensione. La vita, però, ha riportato i coniugi Zorzi in Brasile per un viaggio all'incirca un anno fa, per far visita ai figli che ancora vivono a Curitiba. Dovevano tornare in Italia ad agosto, ma la vita ha deciso diversamente.

IL FATTO

Mentre si trovavano in viaggio, infatti, Dino è stato colpito da un male incurabile. Le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente, al punto da rendere impossibile per lui affrontare la fatica di un viaggio così lungo. Nel frattempo anche Sergio è volato in Brasile, per stare accanto alla famiglia. Il desiderio di tutti era tornare in Italia il prima possibile, ma poi è scoppiata l'emergenza sanitaria e il Coronavirus ha scombinato tutti i progetti. La famiglia Zorzi è rimasta bloccata in Brasile, una terra che comunque li ha sempre ben accolti. Purtroppo, però, le condizioni di Dino hanno continuato a peggiorare e alla fine giovedì 16 aprile il 65enne ha smesso di combattere ed è deceduto. Il papà Sergio non è riuscito a superare il lutto. La morte del figlio è stata per lui una prova troppo dura da affrontare, tanto che, appena sessanta ore dopo la sua morte, si è spento a sua volta, tra le braccia della nuora Daniela. La notizia della doppia tragedia è stata data dal dottor Dante nel gruppo Facebook Sei di Pernumia se, dove la signora Daniela ha voluto ringraziare i propri compaesani raccontando la propria commovente storia e ricordando con affetto l'amato marito e il suocero. «Ringrazio tutti per le bellissime parole che avete loro rivolte. ha scritto Daniela - Erano inseparabili nella vita e adesso anche nella morte».





